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Детские сады и школы

В Доброграде (Владимирская область) открылся новый детский сад на 100 мест

 © dobrograd.ru

Дети отказываются уходить из садика, здесь они сами делают выбор и играют в то, что им нравится. И в процессе игры развивают различные навыки, творческие способности, мышление, память, коммуникацию. Детский сад «Мир» открылся в мае. Сейчас в новый сад ходят 17 детей, команда готова принять еще 13 новичков.

 © dobrograd.ru
Источник: https://dobrograd.ru/news/v-dobrograde-otkrylsya-detskiy-sad-mir/

новый детсад, Владимирская область
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