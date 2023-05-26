В Доброграде (Владимирская область) открылся новый детский сад на 100 мест
Дети отказываются уходить из садика, здесь они сами делают выбор и играют в то, что им нравится. И в процессе игры развивают различные навыки, творческие способности, мышление, память, коммуникацию. Детский сад «Мир» открылся в мае. Сейчас в новый сад ходят 17 детей, команда готова принять еще 13 новичков.
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