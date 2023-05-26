Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника, электротехника и приборы

ЦНИИТОЧМАШ поставил предприятию ОПК автоматизированный мишенный комплекс «Индикатор»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения поставил одному из предприятий ОПК России автоматизированный мишенный комплекс «Индикатор».

 © kalashnikovgroup.ru

Комплекс в модификации «Индикатор-1» и «Индикатор-2» был в инициативном порядке разработан в ЦНИИТОЧМАШ в 2020-2021 гг., прошел сертификацию и внесен в Государственный реестр средств измерений. Это позволяет применять комплексы в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.570-98 при испытаниях вооружения и военной техники.

«Индикатор-1» и «Индикатор-2» предназначены для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия.

АМК «Индикатор» состоит из акустической мишени, преобразователя аналого-цифрового, информационно-питающего кабеля и ПК. Модификации «Индикатор-1» и «Индикатор-2» отличаются формой корпуса акустической мишени и расположением на корпусе акустических датчиков, у «Индикатор-1» форма корпуса квадратная, а у «Индикатор-2» — U-образная.

Это не первая поставка АМК на оборонные предприятия. Эксперты прогнозируют новые заказы. Ранее в ЦНИИТОЧМАШ также в инициативном порядке были разработаны мишенные комплексы «ММК 500» и «Новатор».
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ts...nyy_mishennyy_kompleks_-indikator-_

перспективные разработки, поставка, Подольск
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.05.2317:56:18

    Хорошая штука. Преимущество в том, что аппарат сразу выдаёт все параметры серии выстрелов — средняя точка попаданий, рассеяние и т. д. Не нужно бегать к мишени с линейкой и калькулятором, не говоря уже о том, что мишени порой располагаются на сотнях метров дистанции, не набегаешься.

    #1263005
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,