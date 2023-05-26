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Армия и Флот

На вооружение российской армии приняли замену СВД

Снайперскую винтовку Чукавина, которая заменит СВД, приняли на вооружение российской армии.

Фото: Алексей НикольскийФото: Алексей Никольский © ria.ru

Созданная на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД) винтовка Чукавина (СВЧ) принята на вооружение российской армии, заявил журналистам президент концерна «Калашников».

Он отметил, что специалисты концерна сегодня получают позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку.

«Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил президент концерна.

Разработанная в концерне «Калашников» снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — «Жнец») нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.

Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение в 1963 году.
Источник: https://ria.ru/20230526/svch-1874274648.html

армия и флот, принятие на вооружение, винтовка, Россия
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.05.2317:46:49

    Механически и схематически внутри это практически та же СВД, что нисколько не является минусом, а наоборот — плюсом. Ибо надёжность СВД более чем проверена временем. Снаружи осовременена эргономика, направляющие для современных прицелов, регулировка приклада, левосторонняя рукоятка затворной рамы — в общем, то что в нашем времени и нужно. Про ствол и всё к нему относящееся отдельный разговор — это существенно отличается от СВД.

    #1263004
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