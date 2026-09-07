Новый маршрут дополняет транспортное сообщение двух стран, а погранпункт Хасан после выхода на полную мощность сможет пропускать до 300 машин и 2,3 тыс. человек в сутки.

Россия и Северная Корея открыли трансграничный автомобильный мост через реку Туманная.

Строительство моста началось в апреле 2025 года. Протяженность всего мостового перехода — почти пять километров. Для автомобилей доступно две полосы движения.

Одновременно на границе строили пункт пропуска через госграницу Хасан. После выхода на полную мощность его смогут пересекать 300 транспортных средств и 2,3 тысячи человек в сутки.

После открытия моста колонну автомобилей со стороны России возглавил автомобиль ЗАЗ-968м 1980 года выпуска, который принадлежал Новиченко. За рулем «Запорожца» сидел внук красноармейца Николай Щербицкий.Национальный герой КНДР Новиченко проходил срочную службу в 1938 году на Дальнем Востоке. Участвовал в боях на озере Халхин-Гол, в годы Великой Отечественной войны обеспечивал безопасность восточных границ СССР: сражался в Маньчжурии, освобождал Корею от японской оккупации.В марте 1946 Новиченко на привокзальной площади Пхеньяна накрыл своим телом гранату, брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена. Взрывом советскому воину оторвало кисть правой руки, он получил множественные ранения и частично лишился зрения.За свой подвиг Новиченко был удостоен высшего звания Героя Труда КНДР, ордена Государственного Знамени I степени и золотой медали «Серп и Молот».

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