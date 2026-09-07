Россия и КНДР открыли почти пятикилометровый автомобильный переход через реку Туманную
Новый маршрут дополняет транспортное сообщение двух стран, а погранпункт Хасан после выхода на полную мощность сможет пропускать до 300 машин и 2,3 тыс. человек в сутки.
Россия и Северная Корея открыли трансграничный автомобильный мост через реку Туманная.
Строительство моста началось в апреле 2025 года. Протяженность всего мостового перехода — почти пять километров. Для автомобилей доступно две полосы движения.
Одновременно на границе строили пункт пропуска через госграницу Хасан. После выхода на полную мощность его смогут пересекать 300 транспортных средств и 2,3 тысячи человек в сутки.
После открытия моста колонну автомобилей со стороны России возглавил автомобиль ЗАЗ-968м 1980 года выпуска, который принадлежал Новиченко. За рулем «Запорожца» сидел внук красноармейца Николай Щербицкий.Национальный герой КНДР Новиченко проходил срочную службу в 1938 году на Дальнем Востоке. Участвовал в боях на озере Халхин-Гол, в годы Великой Отечественной войны обеспечивал безопасность восточных границ СССР: сражался в Маньчжурии, освобождал Корею от японской оккупации.В марте 1946 Новиченко на привокзальной площади Пхеньяна накрыл своим телом гранату, брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена. Взрывом советскому воину оторвало кисть правой руки, он получил множественные ранения и частично лишился зрения.За свой подвиг Новиченко был удостоен высшего звания Героя Труда КНДР, ордена Государственного Знамени I степени и золотой медали «Серп и Молот».
https://aif.ru/...tomobilnyy-most
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представит ...ash; роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785 с полугусеничным ходом.
- Здравствуйте коллеги и друзья! Поговорим о ГЦ. Гидроцилиндр ...нять тяжёлую работу с минимальными усилиями и затратами ресурсов.
- Работа в российской SCADA-cистеме SIMP Light 5. SCADA-cистема SIMP Li...осхемы для химического производства. Векторная графика. SCADA SIMP Light 5"
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0