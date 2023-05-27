В Воронежской области запустили самое современное мясоперерабатывающее предприятие в стране

© agroeco.ru

Производственный комплекс АГРОЭКО стал одним из крупнейших в России по объёмам и самым передовым по использованию инновационных технологий и автоматизации. Мощность предприятия предполагает переработку 3,8 млн голов в год и ежегодную отгрузку с конвейера более 300 тысяч тонн продукции. Объём инвестиций составил 15 млрд рублей.

Уже в этом году на МПП АГРОЭКО планируют произвести более 200 тыс. тонн продукции. После выхода на полную мощность на предприятии будут трудиться 3500 сотрудников, сейчас здесь уже трудоустроены почти 1400 человек. На автоматизированных линиях конвейера установлено современное роботизированное оборудование. На предприятии реализована концепция управляемого производства на основе современной интеллектуальной ИТ-инфраструктуры, предусмотрены интеграция с государственными ветеринарными информационными системами, передовые технологии физической безопасности, включая системы компьютерного зрения и контроля над процессом производства, санитарными нормами и работой персонала. Среди выпускаемой продукции — свиные полутуши, мясо в индустриальной и потребительской упаковке, всего — до 300 наименований продукции.

© agroeco.ru

Это масштабный проект, которым команда холдинга жила последние несколько лет.

© agroeco.ru

На предприятии применяются технологические решения последнего поколения, что позволяет выпускать безопасную экологически чистую свинину стабильно высокого качества. Основными покупателями станут сетевые операторы и переработчики. На роботизированных участках разделки достигается стандартизация готового продукта — полутуши имеют одинаковый ровный распил. Категория полутуш определяется автоматически с помощью специализированной системы на основе около 200 параметров. Благодаря роботизированному конвейеру и линиям вертикальной обвалки происходит минимальное воздействие на мясо, что сохраняет его качественные характеристики.

© agroeco.ru