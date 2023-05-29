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Город Дудинка расположен за Северным полярным кругом. Отсюда почти 2000 км до Красноярска, но сухопутного сообщения со столицей края нет. Ближайший город — Норильск, который расположен в 77 км. Попасть в Дудинку можно самолётом или по Енисею, также есть морское грузовое сообщение с Архангельском и Мурманском.

В Дудинке работает один из важнейших портов Северного морского пути. Отсюда отправляет грузы Норникель. Этот порт действует круглый год — единственный в мире в условиях крайнего Севера. Дудинка стоит на вечной мерзлоте, поэтому дома здесь построены на сваях. Здесь практически не сохранились исторические здания, хотя город основали ещё в 1667 году. Большая часть застройки относится к советскому времени.

1. Центральная площадь Дудинки.

Город основан в 1667 году, но в первое время жителей здесь было мало. Даже через 200 лет после основания в посёлке проживало всего 40 человек. Но в 1935 году в городе начали строить морской порт — и население резко увеличилось почти до 1500 человек. А в 1951 году Дудинка стала городом с 13 тысячами жителей.

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2. Таймырский краеведческий музей в Дудинке появился в 1937 году. Сначала он занимал одну комнату в Доме культуры, но во время войны из-за отсутствия свободных площадей музей закрыли. И только в 1955 году музею снова выделили помещения — сразу 4 комнаты. Современное здание музея начали строить в 1992 году, но из-за экономических сложностей 90-х работы остановили. Здание достроили в 2009 году. Сейчас это самый северный краеведческий музей в России. В экспозиции есть шаманские костюмы, ритуальные маски и идолы коренных народов Таймыра, предметы искусства, картины местных художников, исторические коллекции.

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3. Свято-Введенская церковь в Дудинке.

Первую Введенскую церковь построили здесь ещё в 1846 году. Но постоянного священника не было, церковь пришла в запустение, обветшала — и её разобрали. Позже построили новую — деревянную. В советское время она закрылась, а потом сгорела. В 2001 году состоялось освящение колоколов заново отстроенного храма.

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4. Кино-досуговый центр Арктика.

Раньше здание было просто кинотеатром, но в 2003 году после реконструкции и капитального ремонта оно превратилось в кино-досуговый центр. Кроме двух кинозалов здесь работает компьютерный клуб, бильярдный зал и бар.

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5. Улица Островского.

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6. Морской порт Дудинка.

Грузы с этого арктического порта отправляются по Енисею и далее по Северному Морскому пути. Порт работает круглый год — зимой для постановки судов к причалам используют ледоколы.

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7. Администрация Дудинки.

На площади перед администрацией установлена ещё одна достопримечательность города — башня с часами. Местные называют башню Биг-Бен. А часы для неё подарил городу Норникель.

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8. Микрорайон № 1. Всего в Дудинке 7 микрорайонов и 33 улицы.

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9. Городской Дом культуры. Здесь работают Таймырский ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» и Дудинский Камерный театр. Дом культуры работает с 1960 года.

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10. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент установили в 1981 году, а в 2010 провели реконструкцию — отремонтировали подиум, установили опорный каркас, облицевали его гранитом, сделали новое освещение. На памятнике закреплены латунные плиты с именами павших воинов.

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11. Большая часть дворов в Дудинке покрыта асфальтом — из-за суровых зим растительность здесь приживается с трудом. Но в некоторых местах все же есть газоны, кустарники и даже небольшие северные деревья.

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12. Сквер Авиаторов. Главный экспонат — самолёт Ан-24 на импровизированной взлётной полосе.

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13. Дудинка — северный город с круглогодичным портом, через который отправляются грузы по Северному морскому пути. С 1978 года порт даже зимой принимает и отправляет грузы в Архангельск и Мурманск. Именно здесь в 1937 году построили самую северную в мире железную дорогу, которая соединяла город с Норильском. А в мае или июне здесь можно наблюдать грандиозное зрелище — ледоход на Енисее, когда разломанные льдины толщиной в несколько метров становятся вертикально и возвышаются над поверхностью воды на высоту трехэтажных зданий.

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