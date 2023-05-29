Пермское предприятие «УралОмегаПласт» запустило новое производство электротехнических шкафов и увеличило выпуск двухслойных гофрированных труб.

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Инвестиции в расширение производственных мощностей превысили 80 млн рублей.

Предприятие открыло новый цех по производству электротехнических металлических шкафов, которые используются для размещения электрооборудования в промышленном и гражданском строительстве, ЖКХ, на электрических сетях и сетях связи. При их изготовлении применяются исключительно российское сырье и комплектующие. Мощность производства составляет до 25 тысяч шкафов в год.

Также благодаря закупке дополнительной производственной линии компания увеличила выпуск двухслойных гофрированных труб на 30% - до 1500 км труб в год. Они изготавливаются преимущественно из переработанных флаконов бытовой химии и других пластиковых тар. Гофротрубы используются для прокладки силовых кабелей, линий связи и волоконно-оптических кабелей.