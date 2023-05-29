«Итэлма» открыла предприятие по производству автокомпонентов

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Компания «Итэлма» открыла новое предприятие в Костромской области, на котором выпускаются комбинации приборов, модули дверей водителя, интерфейсы пользователя, блоки переключателей и другие автокомпоненты. В ближайшее время в этом филиале будет построена автоматизированная линия для производства антиблокировочной системы тормозов (ABS).

«Перед нами стоит задача обеспечить автопроизводителей отечественными блоками и не дать их конвейерам остановиться. Мы должны в кратчайший срок заменить зарубежных поставщиков и производить большее количество электронных продуктов, которые насытят рынок. Для этого на площадях завода „Пегас“ было установлено новое оборудование, полностью отремонтированы цеха, и сейчас они представляют собой современное производство, соответствующее международным стандартам», — прокомментировал генеральный директор компании «Итэлма» Алексей Воробьев.

В настоящее время российская антиблокировочная система тормозов проходит испытание на трех автомобилях «Лада» — «Гранта», «Нива Legend» и «Нива Travel». В частности, зимние тесты ABS производства «Итэлмы» проводились в Якутии, сообщил телеканал «Мир 24». «Здесь мы испытываем только один из этапов работы — это низкий коэффициент, то есть условия снежного покрытия и льда. Есть еще испытания на высоком коэффициенте, то есть это сухой асфальт, смешанные покрытия. Эту работу нам еще предстоит сделать», — отметил заместитель технического директора компании «Итэлма» Артур Латыпов.