«СТАН» представляет новые российские станки «СТШ ЭКО» и 1000VBFL

© www.stan-company.ru

Станкостроительная компания «СТАН» впервые представила новые российские станки c числовым программным управлением «СТШ ЭКО» и 1000VBFL на выставке «Металлообработка-2023″. Кроме того, разработчик оборудования демонстрирует одну из наиболее востребованных моделей ­- станок с ЧПУ 1750F-2D-2. Мероприятие пройдет с 22 по 26 мая в московском „Экспоцентре“.

"СТШ ЭКО» ­- первый образец станка с ЧПУ для шлифования алмазными кругами твердосплавных пластин, применяемых в инструментальной промышленности. Главные его особенности ­- встроенный робот-манипулятор и продвинутая система управления. Благодаря этому станок может работать в полностью автоматическом режиме без участия человека, например, в выходные дни. Решение позволяет снизить себестоимость продукции и сроки выполнения заказов.

Еще одна новинка ­- станок с ЧПУ 1000VBFL. Он предназначен для изготовления сложных деталей, например, турбинных лопаток газотурбинных двигателей. Оборудование обладает высокой точностью — допустимая погрешность составляет не более 5 мкм. Это в 8 раз меньше минимальной толщины человеческого волоса.

© www.stan-company.ru

«Наша главная цель на ближайшие 2 года — увеличить объемы выпуска высокотехнологичной продукции. Это позволит удовлетворить возросший спрос на отечественные станки на российском рынке. Кроме того, СТАН уделяет большое внимание созданию узлов и агрегатов собственного производства, а также проектированию новых моделей станков. В их числе — новый станок с ЧПУ «СТШ ЭКО», который производится на нашем московском предприятии — «Шлифовальные станки», — отметил генеральный директор Компании «СТАН» Борис Богатырев.

Также СТАН покажет токарно-фрезерный обрабатывающий центр модели 1750F-2D-2.На нем изготавливают тела вращения — цилиндрические детали со сложной геометрией — например, валы и втулки. В основе станка «1750F-2D-2» лежит модульная конструкция. Благодаря этому он стал базой для целой линейки обрабатывающего оборудования.

Выставка «Металлообработка» входит в десятку ведущих международных промышленных событий. Ее организаторами выступают Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минпромторг России, Союз машиностроителей России, Торгово-промышленная палата РФ.

ООО «СТАН» — российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности. В продуктовую линейку компании входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в пяти регионах страны.