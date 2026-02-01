Ульяновский станкостроительный завод восстановил производство
10.12.2025
История ульяновского станкостроительного завода непростая. В 2015 году его открыла иностранная компания [ DMG-Mori], однако с началом событий 2022 года иностранные инвесторы спешно покинули страну, оставив после себя лишь пустующие цеха и неопределенное будущее. Два года завод простаивал.
Но его история получила неожиданный поворот. В феврале 2024 года государство взяло завод под свое управление, поставив амбициозную задачу — не только восстановить прежние мощности, но и превзойти их, используя исключительно отечественные компоненты.
В сентябре 2024 года с конвейера сошел первый станок. Триумф для команды, которая за это время выросла с 50 человек до более чем 120 сотрудников.
Новые станки — это лишь начало. Завод активно проектирует и разрабатывает новые технологии, пошли дальше, в актуальную тему роботизации. Планируют в следующем году спроектировать и изготовить первый образец пятиосевого станка, который будет полностью сделан в Ульяновске.
Роман БУКАРЕВГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
Мы восстановили всю ту линейку, которая была до 22-го года. Параллельно с этим мы изменили систему ЧПУ не только, которая была, мы начали работать на российской системе ЧПУ, мы переделали конструкторскую документацию под станки для того, чтобы войти в российский ФГИС.
Александр Столяров продемонстрировал один из результатов работы.
Данный станок — это у нас идет токарно-фрезерный, в линейке наших станков он самый крупный, это STX-510 третей серии. В данный момент как раз идет точение, обработка детали, можно выполнять фрезерные работы, нарезание резьбы, растачивание, проточка, то есть весь спектр токарных операций.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0