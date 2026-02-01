10.12.2025

История ульяновского станкостроительного завода непростая. В 2015 году его открыла иностранная компания [ DMG-Mori], однако с началом событий 2022 года иностранные инвесторы спешно покинули страну, оставив после себя лишь пустующие цеха и неопределенное будущее. Два года завод простаивал.

Но его история получила неожиданный поворот. В феврале 2024 года государство взяло завод под свое управление, поставив амбициозную задачу — не только восстановить прежние мощности, но и превзойти их, используя исключительно отечественные компоненты.

В сентябре 2024 года с конвейера сошел первый станок. Триумф для команды, которая за это время выросла с 50 человек до более чем 120 сотрудников.

Новые станки — это лишь начало. Завод активно проектирует и разрабатывает новые технологии, пошли дальше, в актуальную тему роботизации. Планируют в следующем году спроектировать и изготовить первый образец пятиосевого станка, который будет полностью сделан в Ульяновске.

Роман БУКАРЕВГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Мы восстановили всю ту линейку, которая была до 22-го года. Параллельно с этим мы изменили систему ЧПУ не только, которая была, мы начали работать на российской системе ЧПУ, мы переделали конструкторскую документацию под станки для того, чтобы войти в российский ФГИС.

Александр Столяров продемонстрировал один из результатов работы.

Данный станок — это у нас идет токарно-фрезерный, в линейке наших станков он самый крупный, это STX-510 третей серии. В данный момент как раз идет точение, обработка детали, можно выполнять фрезерные работы, нарезание резьбы, растачивание, проточка, то есть весь спектр токарных операций.

