Новый корпус Рязанского онкодиспансера открыли для пациентов

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Теперь у жителей региона есть возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом здании могут принимать за день до 300 человек.

Новый лечебный корпус онкодиспансера оснащен самым современным и технологичным оборудованием, в том числе отечественного производства — линейный ускоритель, КТ, МРТ, рентген-установки, УЗИ, маммографы и ангиограф.

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В диспансере уже открыта госпитализация. «Наши пациенты ждали этого дня, врачи ждали. Сегодня первый день, когда новый корпус онкодиспансера заработал и я думаю, что вся окологическая помощь пациентам будет сосредоточена здесь», прокомментировал открытие медучреждения главный врач Рязанского областного онкодиспансера Алексей Григорьев.

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© mr-rf.ru