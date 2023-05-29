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Медучреждения

Новый корпус Рязанского онкодиспансера открыли для пациентов

 © ryazpressa.ru

Теперь у жителей региона есть возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом здании могут принимать за день до 300 человек.

Новый лечебный корпус онкодиспансера оснащен самым современным и технологичным оборудованием, в том числе отечественного производства — линейный ускоритель, КТ, МРТ, рентген-установки, УЗИ, маммографы и ангиограф.

 © progorod62.ru

В диспансере уже открыта госпитализация. «Наши пациенты ждали этого дня, врачи ждали. Сегодня первый день, когда новый корпус онкодиспансера заработал и я думаю, что вся окологическая помощь пациентам будет сосредоточена здесь», прокомментировал открытие медучреждения главный врач Рязанского областного онкодиспансера Алексей Григорьев.

 © rv-ryazan.ru

 © mr-rf.ru

 © rg62.info

 © mr-rf.ru
Источник: https://www.gtrkoka.ru/news/2023/05...-nachal-rabotu-v-novom-korpuse.html

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Рязанская область
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