В Калужской области открылось новое производство бумажных полотенец

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Новую линию по производству бумажных полотенец для сферы услуг, а также различных учреждений и предприятий запустила компания «ХАЯТ Россия» на своем заводе в ОЭЗ «Калуга» Боровского района Калужской области.

Новая автоматизированная линия позволит выпускать из российской целлюлозы бумажные полотенца V-образного сложения для гостиниц, ресторанов, бизнес-центров и других общественных мест.

Общие инвестиции в строительство новой линии составили более 150 млн рублей.

Завод «ХАЯТ Россия» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Калуга» был введен в эксплуатацию в конце 2021 года. Он может ежегодно выпускать до 70 тыс. тонн туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

В строительство завода «ХАЯТ Россия» вложила около 10 млрд рублей. Это второе такое предприятие компании.

Первый завод в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) заработал еще в феврале 2015 года. Он в два раза мощнее калужского и позволяет выпускать до 140 тыс. тонн бумажной санитарно-гигиенической продукции ежегодно.

Совокупная численность сотрудников компании в России составляет более 1,3 тыс. человек.

Ранее в компании заявляли о намерении нарастить суммарную мощность заводов до 280 тыс. тонн продукции в год, а также увеличить число рабочих мест на предприятиях группы до 2,5 тыс. человек.

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