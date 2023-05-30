«Ростех» успешно испытал систему обеспечения пожарной безопасности «Прометей»
Госкорпорация «Ростех» успешно испытала цифровую платформу «Прометей», которая позволяет обеспечить пожарную безопасность на объектах с массовым скоплением людей.
Эксперимент проходил в пяти регионах страны, в том числе в Крыму, в Международном детском центре «Артек». Всего в рамках пробной эксплуатации к решению были подключены 42 организации.
Система контролирует работоспособность противопожарных систем в режиме реального времени, прогнозирует риски возникновения пожаров, а также проверяет соблюдение требований противопожарного режима. Разработка представлена на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде. Проект реализует компания «РТ-Прометей» (входит в компанию «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех).
«Прометей» использует полную базу данных всего оборудования противопожарной защиты на объекте с применением трехмерной модели. Система анализирует полученную информацию, в случае выявления нарушений незамедлительно уведомляет ответственных лиц и дает рекомендации по устранению недостатков.
Функционал цифровой платформы «Прометей» получил положительную оценку Минцифры, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы и МЧС России.
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