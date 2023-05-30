«Систэм Электрик» представила российский цифровой блок управления SystemeLogic X

«Систэм Электрик» представила на «Инновационном Саммите 2023» российский цифровой блок управления SystemeLogic X.

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Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила полностью разработанный и произведенный в России цифровой блок управления SystemeLogic X на Инновационном Саммите 2023, прошедшем в ОЭЗ «Технополис Москва».

SystemeLogic X является ключевым компонентом автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB, которые востребованы в отраслях, представляющих повышенные требования к эффективности и безопасности оборудования, таких как: нефтегазовый комплекс, нефтехимия, обрабатывающая, горнодобывающая промышленность и металлургия, гражданское строительство.

© www.atomic-energy.ru

Важным аспектом разработки блока управления стало сотрудничество с компанией «Лаборатория Касперского». Целью сотрудничества является создание устройства, предоставляющего клиентам не только безупречное качество и удобство эксплуатации, но и оптимальную защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы.