«Систэм Электрик» представила российский цифровой блок управления SystemeLogic X
«Систэм Электрик» представила на «Инновационном Саммите 2023» российский цифровой блок управления SystemeLogic X.
Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представила полностью разработанный и произведенный в России цифровой блок управления SystemeLogic X на Инновационном Саммите 2023, прошедшем в ОЭЗ «Технополис Москва».
SystemeLogic X является ключевым компонентом автоматических выключателей для защиты сетей низкого напряжения SystemePact ACB, которые востребованы в отраслях, представляющих повышенные требования к эффективности и безопасности оборудования, таких как: нефтегазовый комплекс, нефтехимия, обрабатывающая, горнодобывающая промышленность и металлургия, гражданское строительство.
Важным аспектом разработки блока управления стало сотрудничество с компанией «Лаборатория Касперского». Целью сотрудничества является создание устройства, предоставляющего клиентам не только безупречное качество и удобство эксплуатации, но и оптимальную защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы.
Уникальность блока управления SystemeLogic X в том, что он «из коробки» позволяет интегрировать силовой аппарат SystemePact ACB в системы диспетчеризации электроснабжения,
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