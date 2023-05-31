На ЦИПР-2023 показали первый планшет Yadro на базе Android и «Авроры»

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Компания Yadro представила на ЦИПР-2023 свой первый планшет Kvadra_T. Новинка разработана на базе фирменной операционной системы Kvadra OS и будет продаваться по цене 39990 руб.

Как рассказали «РГ» в компании Yadro, планшет предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться заводе Yadro в подмосковной Дубне.

Планшет работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, совместимой с широким спектром программ и устройств. В основе Kvadra OS Android Open Source Project (AOSP), все компоненты которой были глубоко переработаны. Кроме того, в нее интегрирован RuStore, крупнейший российский магазин приложений, насчитывающий более 5 000 различных сервисов и свыше 10 миллионов пользователей. Это первое устройство на базе этой операционной системы. Первые новости о ее разработке появились в апреле 2023 года. Идея разработки отечественной ОС на базе AOSP широко обсуждается с начала 2023 года.

Планшет оснащен 8-ядерным ARM-процессором с частотой до 2,4 ГГц, 10,95-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD, 128 ГБ хранилищем и 6 ГБ оперативной памяти.

Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена версия планшета под управлением мобильной доверенной операционной системы «Аврора». Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. Как ожидается, эта версия планшета удовлетворит потребности заказчиков, в ИТ-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных.

Планшеты получили лаконичный дизайн и выполнены в трёх цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Пользователям будут доступны аксессуары для планшета: клавиатура, чехол, стилус, в том числе, активный, и другие за дополнительную цену.

«Работая над планшетом Kvadra_T, мы ставили амбициозную цель — выпустить продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками. Во всех этапах создания участвовали инженеры Yadro и команда международно признанных промышленных дизайнеров NotAnotherOne. Дизайн планшета, как и весь бренд Kvadra, вдохновлен произведением супрематиста „Чtрный квадрат“ Казимира Малевича. Создание Kvadra_T было определенным вызовом, и мы верим, что наш подход станет новой нормой в разработке пользовательских девайсов в нашей стране», — рассказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор Yadro Клиентские Системы.

Планшет Kvadra_T станет первым продуктом обновлённой линейки Kvadra: с этого года все устройства будут создаваться с учётом уникального дизайн-кода бренда. В 2023 году ассортимент будет дополнен ноутбуками и ПК.

В продуктовую линейку также входят моноблок Kvadra А20 и мини-компьютер Kvadra D20. Устройства обладают компактными размерами и поддерживают востребованные рынком операционные системы и программное обеспечение российских разработчиков.