В Нижнем Саянтуе Бурятии открылась новая школа на 360 мест

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Каждый год в самых разных уголках Бурятии открываются новые школы и детские сады. Тысячи детей получают возможность учиться в комфортных и современных условиях вблизи от дома, а проблема третьей смены постепенно исчезает. 29-го мая открытие новой школы отпраздновал Нижний Саянтуй.

Когда все теплые слова и пожелания были сказаны, гостей пригласили на экскурсию по новой школе. Удивлений и восторгов было много: все оценили высокую оснащенность школы, просторные кабинеты и коридоры, а также интересные дизайнерские решения помещений.

Помимо обычных кабинетов, в Нижнесаянтуйской школе есть мастерские деревообработки и металлообработки, спортивный зал с тренерской и душевыми и просторный медицинский блок. Ну и куда же без библиотеки, актового зала и лаборантских?

Однако больше всего гостей порадовал спортивный комплекс новой школы. Огромное футбольное, покрытое качественным газоном, баскетбольная площадка, воркаут-зона и площадка для самых маленьких. Будущие ученики уже тренируют бросок в кольцо и с заливистым смехом качаются на качелях.

С 1-го сентября здесь начнут учиться более 300 ребят из трех ДНТ Нижнего Саянтуя — «Багульника», «Селенги» и «Космоса». На сегодня школа полностью оснащена, а педагогический штат почти укомплектован.

© infpol.ru

© infpol.ru

© infpol.ru

© infpol.ru