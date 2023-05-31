Состоялось открытие нового ФОКа в Каменногорске Ленинградской области
ФОК ввели в эксплуатацию в 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
ФОК рассчитан на посещение 35 человек в смену. В здании предусмотрены секции по волейболу, футболу, боксу и единоборствам, а также тренажерный зал — жители могут заниматься фитнесом и кроссфитом.
В комплексе также расположились две раздевалки с душевыми, кабинет врача, тренерская, административные и подсобные помещения. На территории ФОКа построили открытую спортплощадку.
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