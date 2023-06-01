Ростех впервые продемонстрировал защищённый комплекс связи для полевых условий

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на международной выставке «Комплексная безопасность» полевой комплект средств связи в защищенном исполнении.

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Разработка позволяет организовать связь в любой точке местности, а также имеет возможность подключения к ведомственной сети интранет МЧС России для обеспечения эффективного взаимодействия при решении оперативных задач.

Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить сеансы аудио- и видео-конференц-связи, а также использовать сертифицированные средства криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN. Комплекс дает возможность выхода в ведомственную сеть интранет МЧС России и глобальную сеть интернет, используя абонентский терминал спутниковой связи Ku-диапазона.

Полевой комплект связи работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет вести записи переговоров и обеспечивает защиту от прямого прослушивания.

«Новые полевые комплекты связи в защищенном исполнении разработки концерна уже успешно прошли испытания на территории главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика. Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ожидается, что в текущем году оборудование будет принято на снабжение МЧС», — рассказал руководитель проектного офиса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника»).