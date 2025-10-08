В Москве разработали сверхмощную зарядную станцию на 342 кВт
Ключевые преимущества станции: быстрая зарядка (10-15 минут) и возможность подключения до 5 машин одновременно. Кроме того, она компактная (1 кв. м) и совместима с большинством моделей.
Производитель — компания «Парус электро», которая является резидентом технопарка «Связь инжиниринг» и участником московского кластера электромобилестроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва».
Первые такие станции уже установлены на федеральных трассах региона.
