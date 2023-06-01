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Армия и Флот

ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

 © www.uacrussia.ru

Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...rontovykh-bombardirovshchikov-su-34

Су-34
  • Аlex М Аlex М
    01.06.2315:16:00

    По сколько штук ФАБ-250 с высокоточными корректорами кидает за 1 раз Су-34? Нацепить можно и 20 штук, но сколько в реальности применяется? И на какие расстояния (с какого потолка кидать). Кажется целесообразнее ради 2-5 штук использовать просто Як-130, он и дешевле сам и топливо меньше кушает. Я беспокоюсь чтобы всем хорошим людям хватило хороших ФАБ-250

    #1263298
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