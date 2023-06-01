ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

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Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.