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Таврида 8 этап и Ялтинское кольцо. Движение по четырем полосам

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Y7wbdL27W9U
Источник: https://roads.ru/forum/topic/34535-...zidentskoy-dorogi/page/38/#comments

строительство
  • Нет аватара termometrix
    01.06.2312:41:03

    Таврида 8 этап и Ялтинское кольцо

    Обещали сдать в мае.Но пока официального открытия нет.

    #1263283
  • Jorjio774 Jorjio774
    01.06.2312:48:43

    Красота.    Видел, воочию, какие были Крымские дороги. Жалкое было зрелище.

    #1263284
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    01.06.2313:17:59

    Конечно, грунтовые работы гигантские, особенно подпорные стенки. Путепроводы тоже серьёзные. Но уже в том году пробка была только на въезде в город.

    Проверим исполнение работ и в этом году    

    #1263287
  • Нет аватара siberia2012
    01.06.2316:55:00

    Молча завидую. Хотел в этом году всю семью повести в Крым, в какой-нибудь семейный лагерь (на подобие турбазы или пионерлагеря), но придётся отложить. И добраться стало сложно из Сибири (и очень дорого) и обстановка не самая распологающая. Но обязательно съездим! Может даже на машине!

    #1263306
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