В Воронеже открылась самая большая в Черноземье поликлиника

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В Воронеже на Московском проспекте открылась самая большая поликлиника в Черноземье. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест. Возведение нового корпуса заняло три год.

Многие посчитали символичным, что оно произошло именно в День защиты детей.

Новый медицинский комплекс состоит из трех частей: 5-этажной детской, 8-этажной взрослой поликлиник и 4-этажной женской консультации. В нем также оборудованы отделения физиотерапии и реабилитации. В цокольном этаже разместили водолечебницу с бассейнами и залы лечебной физкультуры для восстановления пациентов после операций и перенесенных травм. Есть центр реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и отделения лучевой диагностики, а также центр ментального здоровья.

© riavrn.ru

© riavrn.ru

Поликлиника оснащена современным оборудованием, всего — 16 тыс. единиц. Как почеркнули на открытии, большинство — отечественного производства. Все отделения обеспечены КТ, МРТ и рентген-аппаратами.

— Я сегодня буквально плачу от счастья! То, в каких условиях я буду работать, настоящая фантастика! Я такое раньше только в кино видела, — призналась журналисту РИА «Воронеж» одна из сотрудниц поликлиники, медсестра и детский массажист Татьяна.

Женщина приехала из Мариуполя год назад и не очень верила, что сможет найти работу в свои 64 года. Но нашла, мало того, что по профилю, да еще и в таком современном медучреждении.

— Этот центр превзошел наши ожидания, — призналась заместитель главного врача поликлиники № 4 по детству Тамара Кораблева.

По ее словам, врачи принимали деятельное участие в том, чтобы поликлиника получилась именно такой. В новом корпусе организовано 11 педиатрических участков для 9,5 тыс. детей.

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Кроме того, в поликлинике предусмотрено разделение потоков пациентов, удобная маршрутизация и навигация, на прием записывают удаленно, налажен электронный документооборот, есть условия для людей с ограниченными возможностями.

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В детской поликлинике есть офтальмологический, отолоренгический, гинекологический и хирургический кабинеты. Все они оснащены современным и высококлассным оборудованием. Есть отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, реабилитации и палаты дневного стационара.

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На каждом этаже с любовью организованы игровые комнаты с интерактивными экранами, комнаты кормления детей. И у персонала отличные условия — свои комнаты для отдыха, гардеробные.

В эти стены перевели и Центр метального здоровья. Это детище Маргариты Киньшиной, главного педиатра области. В нем диагностируют детей начиная с трех лет. Методика, по словам ее устроителей, уникальна. Здесь работают кабинеты логопеда и психолога.

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— Этот центр с 2014 года размещался в стесненных условиях в стенах 4-й поликлиники. Это одно из трех уникальных подразделений в нашем городе по ранней диагностике и ранней помощи для детей с проблемами ментального здоровья. В новом корпусе значительно увеличилась площадь, появилась возможность организовать прием всех необходимых специалистов многопрофильной бригады. Есть надежда на то, что все, что сделано, принесет свои плоды, — отметила Тамара Кораблева.

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