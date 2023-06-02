Детский сад «Ладушки» открылся в Муравленко (Ямал)

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Детский сад «Ладушки» в Муравленко смогут посещать 230 малышей. В новом дошкольном учреждении они смогут заниматься в центре раннего физического развития, в театральной студии и хоровом кружке, плавать в бассейне. Комнаты в детсаду оснащены по последнему слову техники, в них предусмотрены все, чтобы в группы могли приходить дети с особенностями в развитии. Кроме того, в «Ладушках» обеспечили безопасность дошколят. С помощью современной системы распознавания лиц в здание смогут входить только имеющие допуск взрослые: родители детей и сотрудники. На входе организуют пункт охраны.

© yanao.ru

Строительство новых детских садов способствует решению задач нацпроекта «Демография». На Ямале обеспечена 100% доступность мест в детских садах, с 2018 года построено 27 новых детских садов более чем на 6000 мест. Открытие новых дошкольных учреждений взамен старых деревянных приближает достижение большой цели повышения качества жизни в регионе «Ямал-100».