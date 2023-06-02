В Екатеринбурге после реконструкции открыли стадион «Калининец»

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Работы по реконструкции стартовали еще в 2021 году. К юбилею города необходимо было возвести административно-бытовой комплекс с трибунами и навесом на 5 тыс. мест, построить крытый спорткомплекс с тренажерным залом силовой подготовки и ледовым полем, а также реконструировать легкоатлетический стадион и отремонтировать спортивный павильон и плавательный бассейн.

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru

© www.uralinform.ru