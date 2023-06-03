Бетонный завод Мариуполя возобновил работу
Сотрудники компании «Лигос бетон» сами начали восстанавливать производство год назад, когда на «Азовстали» ещё шли бои. Они самостоятельно восстановили автопарк и работу производственной площадки.
На сегодня это крупнейшее предприятие города. Оно объединяет 3 полноценных бетонных завода, которые работают в круглосуточном режиме, более 60 единиц спецтехники, более 100 сотрудников, лаборатория, сертифицированная по российским стандартам.
На предприятии выпускают бетон 6 классов — от В7,5 до В35.
Готовая продукция используется для восстановления мостов, жилых домов, больниц, школ и дорог.
Бетонный завод Мариуполя обслуживает до 85% городских подрядчиков. Его продукция идёт на все новостройки города.
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