Бетонный завод Мариуполя возобновил работу

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Сотрудники компании «Лигос бетон» сами начали восстанавливать производство год назад, когда на «Азовстали» ещё шли бои. Они самостоятельно восстановили автопарк и работу производственной площадки.

На сегодня это крупнейшее предприятие города. Оно объединяет 3 полноценных бетонных завода, которые работают в круглосуточном режиме, более 60 единиц спецтехники, более 100 сотрудников, лаборатория, сертифицированная по российским стандартам.

На предприятии выпускают бетон 6 классов — от В7,5 до В35.

Готовая продукция используется для восстановления мостов, жилых домов, больниц, школ и дорог.

Бетонный завод Мариуполя обслуживает до 85% городских подрядчиков. Его продукция идёт на все новостройки города.