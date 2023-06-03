«Росатом» представил подход к полному импортозамещению индустриального ПО

Rosatom © live.staticflickr.com

Госкорпорация «Росатом» представила на концеренции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023 механизм ускоренного достижения цифровой независимости в PLM- и САЕ-классах промышленного программного обеспечения (ПО). Подробности Sudostroenie.info рассказали 2 июня в пресс-службе цифрового блока «Росатома».

Во время представления выставочной экспозиции госкорпорации председателю правительства России генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул, что запросы заказчиков промышленного программного обеспечения с учетом специфики отраслей и конкретных производств могут быть удовлетворены разработкой платформы, которая будет аккумулировать существующие на рынке цифровые продукты по классам ПО для ускоренного обеспечения максимальной функциональности. Руководитель «Росатома» акцентировал значимость платформы для PLM-направления, работа по которому ведется в рамках Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Общее машиностроение».

Завершение работ по созданию «Росатомом» PLM-системы среднего класса «САРУС», которая успешно прошла апробацию и принята приемочной комиссией правительства РФ, руководитель госкорпорации назвал важным результатом года, прошедшего с момента выхода поручений по итогам ЦИПРа-2022. По его словам, конкурентным преимуществом «САРУСа» является его полная импортонезависимость.

Глава «Росатома» добавил, что на создание импортонезависимой PLM-системы всего было затрачено 6 млрд руб., включая 4,5 млрд руб. из государственного бюджета и 1,5 млрд руб. из собственных средств госкорпорации.

Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева представила итоги развития промышленного ПО САЕ-класса, подчеркнув, что платформенное решение для объединения продуктов матмоделирования позволит добиться полного суверенитета в данном классе не более чем за 2 года.