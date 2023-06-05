Первые киловатты Кузьминской ВЭС Росатома поступили в электросеть России

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Кузьминская ВЭС Росатома в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию в энергосистему России.Станция имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.

«Кузьминская ветроэлектростанция — наш восьмой ветропарк на юге России, и шестой — в Ставропольском крае. Несмотря на санкционное давление, мы не остановили строительство объекта. Первые 100 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. В сжатые сроки была восстановлена цепочка поставщиков, налажено замещение ушедших технологий российскими разработками и обеспечение производства необходимыми компонентами.

Кузьминская ВЭС — наша первая ветроэлектростанция, укомплектованная с помощью новой цепочки поставок с учетом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетической отрасли», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор АО «НоваВинд»."Ввод Кузьминской ВЭС, шестого по счету объекта ветрогенерации на Ставрополье за последние годы, — это еще один шаг в развитии «зеленой» энергетики, который делает наш регион вместе с Росатомом.

Уже в конце 2023 года доля энергии ветра, солнца и воды в энергобалансе Ставропольского края превысит 12%. Вводимые в строй дополнительные энергетические мощности являются нашим общим вкладом в укрепление российского технологического суверенитета и декарбонизацию экономики. «Зеленая» энергетика позволяет Ставропольскому краю ежегодно уменьшать углеродный след на 900 тысяч тонн парниковых газов за счет отказа от использования традиционных видов топлива.

Для справки:

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, основная задача которого — консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 году. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике — от проектировани и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.