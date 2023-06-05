В Можгинском районе Удмуртской Республики открылся крупный молочный комплекс

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24 мая в д. Ломелсуд Можгинского района Удмуртии состоялось открытие молочного комплекса ООО «ВерА», включающего два огромных помещения, рассчитанных на содержание 1356 голов дойного стада. Доильная установка «Карусель» позволит одновременно доить 60 коров. Ежедневно на новом комплексе планируется производить более 35 тонн молока.

Затраты, связанные со строительством, составили более 360 млн руб.

Изначально планировалось установить «Карусель» на 40 мест одновременного доения и ввести помещение в эксплуатацию в более ранние сроки. Но из-за введенных санкций не удалось вовремя завезти оборудование из Германии. Хозяйству пришлось понести дополнительные затраты, купить другую доильную установку и демонтировать практически готовый фундамент и залить новый. С 13 мая «Карусель» запущена. 140 коров уже успели опробовать новую доильную установку.

Новый комплекс отвечает современным требованиям по содержанию животных: установлены новейшие системы микроклимата (датчики контроля температуры, влажности, шторы на окнах), поения (групповые поилки с подогревом), навозоудаления (дельта — скрепер). Созданы комфортные условия и для работников комплекса, специалистов — светлые и просторные кабинеты, душевые комнаты, теплые туалеты.

В этом году хозяйство планирует получить субсидию на строительство молочного комплекса и установку доильного оборудования. На сегодняшний день в хозяйстве работает 43 человека. Общее поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 1677 голов, в том числе коров 710 голов (42,3% в структуре стада). Ежегодно хозяйство приобретает племенной молодняк. В марте 2023 года завезли 90 голов нетелей из Вологодской области. Все нетели принесли приплод и уже доятся на новой доильной установке.

В конце 2005 года произошло новое преобразование от ООО «РОССИЯ» Можгинского района Удмуртской Республики — отделилась комплексная бригада № 2 и образовалось новая сельскохозяйственная организация ООО «ВерА» в деревне Камышлы. На тот момент в хозяйстве имелась 661 голова крупного рогатого скота, в том числе 560 коров. С 2006 года присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, а с 2022 года благодаря ведению селекционной работы, хозяйство является племенным репродуктором по разведению скота.

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