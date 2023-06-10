Российская автоматика установлена на семи станциях диаметра МЦД-4 в Москве

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На станции Москва-Пассажирская-Киевская будущего МЦД-4 запустили цифровую российскую автоматику разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520.

Специалисты установили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ со встроенной защитой от киберугроз. Она обеспечит интервальное движение на участке, позволит предотвратить задержки поездов, а также повысит эффективность и безопасность железнодорожной линии.

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Так, сотрудники станции смогут дистанционно управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, а также устанавливать маршруты.

Установка цифровой автоматики — часть проекта строительства соединительной линии между киевским и смоленским направлениями МЖД.

Перед запуском системы на станции провели реконструкцию путевой инфраструктуры. Здесь уложили шесть стрелочных переводов, построили 1,5 км нового пути и перенесли главные пути на новые ординаты. Кроме того, рабочие обновили более 7 км контактной сети, устройства СЦБ и сети связи.

На сегодняшний день микропроцессорное оборудование также установлено на станциях Очаково, Внуково, Крекшино, Толстопальцево, Москва-Сортировочная-Киевская, Бутырская.

В перспективе собственные микропроцессорные системы разработки и производства Дивизиона ЖАТ появятся на всех станциях МЦД-4. Цифровизация повысит пропускную способность и безопасность движения.

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