Новый путепровод через Транссиб построили в Ялуторовске (Тюменская обл.)

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Путепровод через Транссиб в Ялуторовске сдали на четыре месяца раньше срока. Строительство велось при непрекращающемся движении поездов и наличии большого числа коммуникаций. На реализацию проекта строительства путепровода из регионального бюджета было направлено около 3 млрд рублей. Строительство путепровода началось в феврале 2022 года. Команда «Мостоотряда-36» за зиму сумела провести большой объем работ. Шел монтаж монолитных плит, железобетонных балок. Общая протяженность участка — более 1,8 км. Длина мостового сооружения — 354 метра. Все материалы, используемые при строительстве, — тюменских предприятий.

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Торжественное открытие моста, который соединил разные части города, прошло 24 июня, в 364 день рождения Ялуторовска. Треть населения города проживает в залинейной части, дорога в центр города в два-три раза длиннее. Это затрудняло работу спецслужб — скорой помощи, пожарной охраны, полиции, переезд часто находился в закрытом состоянии.

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