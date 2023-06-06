Коммутаторы Т-КОМ включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило коммутаторы производства ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Соответствующее решение подтверждается приказом ведомства.

© t-kom.tvel.ru

Наличие у коммутаторов Т-КОМ статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения позволит заказчикам снизить технологическую зависимость от иностранных производителей, повысить степень доверия сетей связи, а для компаний с государственным участием — выполнить задачу импортозамещения.

© t-kom.tvel.ru

Речь идет о коммутаторах ТГК‑125‑24/4д‑2П/Т и ТГК‑125-24/4д-М/Т. Коммутаторы этой серии поддерживают полный набор функций второго уровня, включая протоколы многоадресной рассылки, зеркалирования трафика, протоколы защиты от петель и протоколы агрегирования каналов. Также присутствует поддержка Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает их оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Помимо этого, коммутаторы содержат широкие возможности для обеспечения безопасности сети, такие как списки управления доступом, сегментация трафика, ограничение максимального количества изучаемых MAC-адресов на портах, защита от DoS-атак и др.

«Благодаря наличию собственного центра разработки Т-КОМ непрерывно совершенствует свои продукты и услуги. Разработка новых продуктов позволяет компании составить конкуренцию ведущим производителям телекоммуникационного оборудования. Включение оборудования Т-КОМ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции является важным шагом, который мы сделали для обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности государства», — отметил генеральный директор ООО «Т-КОМ».

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры своих клиентов Т-КОМ выстроил систему многоуровневой непрерывной поддержки по всей стране. Гарантийная поддержка ООО «Т-КОМ» включает в себя информационную и техническую поддержку, гарантийный ремонт или замену оборудования, а также скачивание стандартных обновлений ПО. Услуга расширенной технической поддержки доступна более чем в 120 городах России.

Справка:

ООО «Т-КОМ» — российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав Топливной компании ТВЭЛ), предлагающий своим заказчикам широкую линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных) и ТОРП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.