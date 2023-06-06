Проекты победителей «Академии инноваторов»

Основная задача «Академии инноваторов» — научить студентов, инженеров, ученых и предпринимателей превращать идеи в стартапы. Наставники помогают разработать бизнес-модель, подобрать команду и найти партнеров для пилотных внедрений продукта.

В этом потоке из 1300 заявок было отобрано всего 5 победителей:

LABMEIN — нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза.

Микрообразцы с лекарствами вводятся через катетер, с помощью магнитной установки дистанционно направляются по кровотоку к месту дефекта сосуда и устраняют его. Сами нанороботы состоят из биоразлагаемых и биосовместимых материалов.

Наставники помогли авторам проекта составить документацию, необходимую для запуска доклинических исследований. Уже подписано соглашение с Национальным фондом управления активами о финансировании исследований в регионах.

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DEMETRA — программное обеспечение для промышленных линейных ускорителей электронов, которые используются в обработке продуктов питания.

Разработчики Феликс Студеникин и Сергей Золотов (НИИЯФ МГУ) предложили решение, которое увеличивает сроки хранения продукции в 2-5 раз — за счет подавления электронами болезнетворных и патогенных микроорганизмов. Технология безопасна для потребителя и не влияет на вкус, запах и внешний вид продуктов.

Начато пилотирование на площадке крупного продуктового ритейлера, которому необходима обработка более 70 тонн пищевой продукции в сутки.

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Гидропанель AlterOcean производит до 5 литров воды из воздуха с 1 кв. м поверхности в сутки. Влажность воздуха должна быть не менее 5%.

Технология может применяться фермами в засушливых регионах, полевыми медпунктами, предприятиями общепита и другими потребителями, не имеющими доступа к обычному водоснабжению.

В «Академии инноваторов» команда создала и испытала полноразмерный макетный образец, запатентовала свое решение и договорилась с инвестором из ОАЭ провести пилотные испытания в августе-сентябре 2023 года.

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Muscles. AI — программно-аппаратный комплекс для восстановления нарушений работы опорно-двигательного аппарата человека.

Может применяться реабилитологами, неврологами, хирургами и травматологами для двигательной реабилитации пациентов. В комплексе используется искусственный интеллект. Программа с помощью датчиков распознает движения, анализирует динамику пациента и корректирует рекомендации по дальнейшей реабилитации.

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Esculapia — медицинская образовательная платформа для студентов и молодых врачей.

Платформа поможет подготовиться к международному квалификационному экзамену USMLE (основа большинства медицинских экзаменов). Разработчики научили искусственный интеллект составлять индивидуальные задания для учащегося.

Авторы проекта уже договорились о тестировании в Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, в университетах Киргизии и Узбекистана, Индии, Малайзии и Индонезии.

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«Академия инноваторов» была запущена пару лет назад на площадке Московского инновационного кластера. Несмотря на сложность пути от идеи к стартапу, программа показывает весьма хорошие результаты — из 100 команд этого потока 25 уже открыли бизнес.