«Полиметалл» запустил в Краснотурьинске новую золотообогатительную фабрику

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ООО «Краснотурьинск-Полиметал» («входит в «Полиметалл») официально запустило новую обогатительную фабрику в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Проектная мощность фабрики порядка 450 тысяч тонн руды в год.

Объём инвестиций в проект превысил 7 млрд рублей.

Фабрика обеспечит переработку руды с месторождения Пещерное, которое расположено в 10 км от Краснотурьинска, а также с других полиметаллических месторождений региона.

«Это качественно новый для предприятия проект. Наша фабрика рассчитана на переработку семи типов руд с помощью технологии флотационного и гравитационного обогащения. Совместно с «Золотом Северного Урала», где используется кучное выщелачивание и технология «уголь в пульпе», два предприятия образуют уральский промышленный хаб с широкими технологическими возможностями по переработке руды разного минералогического состава», — отметил управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицын.

В рамках развития сопутствующей инфраструктуры был построен подводящий железнодорожный путь необщего пользования от станции «Красный железняк» протяженностью 10 км, создана грузовая железнодорожная станция. Для энергоснабжения нового производства компания «МРСК Урала» возвела подстанцию «Полиметалл».

Строительство фабрики началось осенью 2020 года, запуск был запланирован на первый квартал 2023 года. «Краснотурьинск-Полиметалл» является резидентом территории опережающего развития Краснотурьинск.

Рудные запасы Пещерного составляют 2,1 млн тонн руды со средним содержанием 6,0 г/т, и рассчитаны на 7 лет открытой и подземной добычи. Добавочные минеральные ресурсы месторождения составляют 3 тонны золота — 5 тысяч тонн руды со средним содержанием 6,5 г/т.

Первичная руда Пещерного (90% запасов) будет перерабатываться на Краснотурьинской обогатительной фабрике, окисленная руда — на действующей Воронцовской фабрике УВП (Свердловская область), «упорный» (трудноизвлекаемый) золотой концентрат будет направляться на переработку на АГМК-2 (Хабаровский край). Суммарное производство золота из упорной руды на период отработки месторождения составит 9,6 тонн золота.

«Полиметалл» — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в Россиии и Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% до 45,1 тонны, серебра — на 3% до 653,2 тонны. Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за 2022 год выросло на 2% до 53,25 тонны.