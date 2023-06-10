В Челябинске запущена вторая линия производства керамического сварочного флюса

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Компания «КЕРАМАКС» 26 мая 2023 года запустила вторую линию по производству керамического флюса в Челябинске. Благодаря реализации проекта производственные мощности на предприятии возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно. Таким образом, компания поступательно реализует собственный долгосрочный план развития и стратегию технологической независимости, а также гарантирует российским промышленникам качественный сварочный флюс.

Работа по расширению производственных мощностей «КЕРАМАКС» стартовала в 2022 году. Первым шагом было увеличение объёмов производства действующей линии — по результатам 2022 года данный показатель увеличился с 8,4 до 9,3 тыс. тонн. Результат был достигнут благодаря модернизации существующих агрегатов действующей линии. Также предприятие перешло на рациональное и долгосрочное планирование — все существующие марки флюсов разделили на 2-3 категории, которые при перевалке с одной марки флюса на другу не требуют зачистки оборудования, что дает сокращение простоев.

Новая линия уже 26 мая начала производство керамического флюса. Пробный выпуск продукции — порядка 200 тонн флюса будет произведён уже в июне. Ориентировочно в конце лета вторая линия выйдет на плановую производительность — 750 тонн ежемесячно. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей собственных средств.

Вторая линия" - это не единственный текущий проект в компании «КЕРАМАКС». В рамках долгосрочной стратегии развития компании до 2025 года будут реализованы и другие проекты.

В дальнейшем развитие получат такие проекты как научно-техническое предприятие «КЕРАМАКС ИНЖИНИРИНГ», высокотехнологичная современная аттестационная лаборатория «СВАРСТАНДАРТ», производство сварочной проволоки.

В ближайшее время будет реализован проект «КЕРАМАКС ЭЛЕКТРА» — предприятие по производству сварочных электродов, производственной мощностью более 25 000 тонн в год

На сегодняшний день предприятие «КЕРАМАКС» является одним из ведущих производителей сварочных материалов и технологий соединений в России.

Действующих объёмов производства флюса достаточно для обеспечения не только отечественных потребителей, а также выхода на рынок дружественных государств СНГ.

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