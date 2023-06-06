«Росэлектроника» начала выпуск компактных станций спутниковой связи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки компактных спутниковых станций для организации широкополосной связи в полевых условиях.

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Оборудование способно работать при экстремальных температурах, высоких ветровых нагрузках и при этом помещается в обычный рюкзак.

Новая радиостанция, разработанная НПЦ «Вигстар» холдинга «Росэлектроника», обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с. Общий вес изделия в зависимости от модификации составляет от 5 до 10 кг, диаметр разборной антенны — 55 см, а развертывание радиостанции занимает не более 2 минут. Оборудование способно работать при температуре от -45 до +55 °С и выдерживает жесткий шторм со скоростью ветра до 30 м/с.

Разработка отличается простотой настройки и представляет собой универсальную платформу, совместимую с широким спектром модемного оборудования. Благодаря сменным облучателям радиостанция способна работать в Ku-, Ka- и Q/Ka-диапазонах частот.

Изделие включено в состав мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС). Комплексы на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости выпускаются Рязанским радиозаводом «Росэлектроники» и поставляются МЧС России.

«Новая радиостанция — это инициативная разработка НПЦ „Вигстар“ для гражданского рынка, не имеющая отечественных аналогов и не уступающая по техническим характеристикам зарубежной аппаратуре. Решение может применяться не только службами экстренного реагирования, оборудование позволяет оперативно организовать спутниковый канал, например, во время ремонтных работ на удаленных промышленных объектах или обеспечить связь при проведении выездных мероприятий. Первые серийные изделия уже отгружены Рязанскому радиозаводу для оснащения МУС ЧС», — рассказал генеральный директор НПЦ «Вигстар».