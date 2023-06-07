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Космонавтика

Спутник «Кондор-ФКА» запустили на орбиту на месяц раньше, чем планировалось

Спутник "Кондор-ФКА"Спутник "Кондор-ФКА" © aex.ru

Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» был запущен раньше из-за непредвиденной ситуации с космическим аппаратом «Метеор-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные НПО машиностроения.

Там уточнили, что изначально запуск был намечен на 27 июня 2023 года. «Предприятие соблюдало график работ по подготовке космического аппарата, был даже небольшой временной запас, но все резко изменилось 6 марта этого года. Произошла непредвиденная ситуация с космическим аппаратом „Метеор-М“, который планировалось запустить ровно за месяц до „Кондора-ФКА“. Представители „Роскосмоса“ обратились к руководству нашей фирмы с просьбой рассмотреть возможность осуществить запуск на месяц раньше», — отметили на предприятии.

Как уточнили в НПО машиностроения, в итоге графики были пересмотрены и началась работа «на износ, с нередкими выходами в ночные смены».

В свою очередь в Роскосмосе сообщили в среду, что в настоящий момент подготовка аппарата «Метеор-М» идет штатно. «Сейчас „Метеор“ готовится в пуску в штатном режиме», — отметили там.

Радиолокационный спутник высокого разрешения «Кондор-ФКА» был запущен 27 мая с космодрома Восточный (Амурская область). «Кондор» — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков.

Роскосмос, НПО машиностроения, Метеор-М, Кондор-ФКА
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.06.2320:56:38

    Так или не так, но этот месяц раньше был очень важный с точки зрения потребностей СВО в настоящий момент.

    #1263672
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