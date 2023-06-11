Волгоградский завод промышленного оборудования запустил новый цех

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В волгоградском предприятии промышленного оборудования «Скат» открылся новый цех по выпуску высоковольтных измерительных и испытательных приборов.

Это стало возможным, благодаря господдержке — получению гранта Фонда содействия инновациям в размере 30 млн рублей. По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, новый цех площадью — 400 квадратных метров оснащён самым современным оборудованием, позволяющим почти вдвое поднять производительность всего предприятия.

Комментируя это событие, заместитель директора завода Алексей Землянников рассказал о приобретении станков для лазерной резки металла, токарных, оборудования с ЧПУ. Это позволило увеличить производство, расширить ассортимент до десяти видов продукции, отметил руководитель.

В настоящий период завод занимается модернизацией старого производственного цеха, получив на эти цели льготный заем в размере 5 млн рублей в региональном Фонде развития промышленности.

В компании разрабатывается целый ряд новых проектов, один из которых связан с созданием установки, проверяющей трансформаторные масла. На рынке это оборудование появится уже в следующем году.

При содействии регионального Центра поддержки экспорта компания «СКАТ» открыла дилерские центры в Беларуси и Казахстане. На прошлой неделе продукцию предприятия представили на площадке «Энергетика и альтернативная энергия» Caspian Power-2023 в Азербайджане, состоялись переговоры с потенциальными партнерами.

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