В Челябинске при поддержке ФРП запустили первое в России производство сверхбольших стеклопакетов

Компания «Модерн Гласс» запустила не имеющее аналогов в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров под брендом Hugesize. Они используются для остекления фасадов зданий и придания разнообразия интерьерам общественных зон.

© frprf.ru

Общие инвестиции в запуск производства составили 2,2 млрд рублей, из которых 1,58 млрд рублей в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Реализованный при поддержке Фонда развития промышленности проект позволил нашей компании стать в один ряд с самыми именитыми мировыми лидерами в индустриальной обработке стекла для современной архитектуры. Запуск такого производства предоставил новые возможности для реализации проектов отечественным архитекторам, проектировщикам и производителям листового стекла, по сути, создавая в России новую отрасль сверхбольших и сверхпрозрачных материалов. А наше предприятие теперь может расширить свое участие на рынке архитектуры России и стран ближайшего зарубежья», -прокомментировал генеральный директор ООО «Модерн Гласс».

Установленное с использованием средств займа ФРП оборудование позволяет перерабатывать стекло размером до 3,3×12 метров (формат супер-джамбо), включая технологические процессы резки стекла, механической обработки, закалки, ламинирования, цифровой печати, а также изготовление стеклопакетов. Возможность изготовления на новом оборудовании высокоселективных стеклопакетов (с двойным или тройным содержанием серебра) позволяет увеличить их энергоэффективность в несколько раз по сравнению с имеющимися на сегодняшний день на рынке решениями.

До запуска нового производства продукцию формата супер-джамбо в России и странах ближнего зарубежья не выпускали и импортировали в основном из Европы и Китая. К концу 2024 года объем производства сверхбольших стеклопакетов Hugesize в Челябинске составит до 3,8 тысячи тонн в год, что позволит компании «Модерн Гласс» заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и стеклоизделий строительного назначения.

Сверхгабаритное листовое стекло длиной более 6 метров для последующих переработки и изготовления стеклопакетов на челябинское предприятие поставляют завод компании «Ларта Гласс» (Ростовская область; наладил выпуск сверхгабаритного листового стекла в мае 2023 года) и заемщик ФРП — завод «Салаватстекло» (Республика Башкортостан; наладил выпуск в ноябре 2022 года).

Стеклоизделия больших форматов подвергаются большому температурному воздействию от прямого солнечного излучения, из-за чего существует повышенный риск самопроизвольного разрушения стекла при больших колебаниях дневной и ночной температур. Основа для производства продукции архитектурного назначения — это закаленное стекло, которое прочнее обычного в 5-7 раз и выдерживает большие температурные перепады — до 160 °C между кромкой и серединой стекла. Для минимизации этого риска компания внедрила ряд ноу-хау, которые используются в технологическом процессе. В целом, при производстве стеклоизделий предприятие использует более 150 видов стекла, отличающихся по толщине, типу покрытия и назначению.

Уже сейчас в России проектируются и реализуются архитектурные проекты с изделиями Hugesize — спорткомплекс «Олимпийский», ЖК «Бадаевский», небоскребы iCity и One Tower, штаб-квартира «Яндекса» и «Сбербанк Сити» в Москве, вторая очередь «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге и другие.

В ходе реализации проекта создано 50 рабочих мест, из них 32 — высокопроизводительных.

Ранее компания «Модерн Гласс» за счет другого займа ФРП модернизировала производство стеклопакетов архитектурного и оконного назначения, ламинированного и закаленного стекла, а также закаленного эмалированного стекла. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей предоставил федеральный ФРП по флагманской программе «Проекты развития». Заем погашен в полном объеме. Закупленное оборудование позволило увеличить производственные мощности на 25%, снизить потери сырья с 7% до 2%. Благодаря реализации проекта компания стала одним из лидеров в России, освоивших обработку крупноформатного стекла джамбо-формата с мультифункциональными и энергосберегающими мягкими покрытиями (до 6 метров).