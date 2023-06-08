Ходовые испытания НИС «Академик Николай Страхов»

Специалисты АО «Нордик Инжиниринг» приняли участие в ходовых испытаниях научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов». Ходовые испытания проходили после работ по модернизации судна.

© nordic-kb.ru

В ходе испытаний в работе предъявлены: рулевая машина, радионавигационное оборудование, вспомогательные дизель-генераторы. Оборудование принято без замечаний судовладельца и классификационного общества.

Модернизация НИС «Академик Николай Страхов» началась в 2022 году. За это время была проведена замена научного оборудования, а также обновлены жилые помещения и научные лаборатории. Предполагается, что проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатацию судна в течение ближайших 10-15 лет.

© nordic-kb.ru

Проект ремонта в части модернизации научного и судового оборудования НИС «Академик Николай Страхов» разработало АО «Нордик Инжиниринг» (Москва) по заказу ФГБУ науки Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН в 2021 году.

© nordic-kb.ru

Работы проводились в рамках нацпроекта «Наука». Разработанная документация предусматривает комплексное обновление научного оборудования, позволяющего осуществлять широкий спектр научных исследований в мировом океане, так и энергетической и общесудовых систем, включая замену вспомогательных дизель-генераторов, системы автоматизации, аварийно-спасательного устройства, рулевого устройства, грузовых кранов, лебедок для проведения глубоководных исследований.