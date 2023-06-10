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Московский завод «МЭЛ» разработал новую линейку скоростных лифтов комфорт-класса и бизнес-класса «Космос» и «Широта».

дизайн лифтовых кабин разрабатывался совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ».

Серия «Космос» — представлена в 10 вариантах отделки в цветах планет и звезды Солнечной системы. Габариты кабины — 1,6 на 1,4 м, высота — 2,2 м. Лифт может одновременно перевозить до 13 человек (1 тонна) и передвигаться со скоростью 2,5 м/с.

Вторая линейка — «Широта» — отличается более вместительной и просторной кабиной, рассчитанной на перевозку 20 пассажиров. Её размеры — 2,1 на 1,6 м, высота 2,2 м. Эта серия посвящена природе России.

Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать более 500 единиц такой продукции.

Завод «МЭЛ» был создан в 1953 году. Предприятие специализируется на производстве электрощитового оборудования (низко- и высоковольтного), трансформаторных подстанций, лифтового оборудования и лифтов. В 2023 году компания приступила к строительству нового цеха. Это позволит увеличить объём производства продукции в 1,5 раза.

Предприятие «МЭЛ» по итогам 2022 года увеличило объёмы производства в два раза.

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