В Челябинске презентовали новый «Арктический автобус»

В Челябинске на Всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету» презентовали новый «Арктический автобус».

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Инновационную разработку — новую модель арктического автобуса «Урал-427701-75» — представил гостям Форума миасский автомобильный завод «УРАЛ». Отличительной чертой усовершенствованного образца является каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нём с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров.

Оптимальный температурный режим достигается благодаря улучшенной системе вентиляции и обогрева салона. Кузов изготовлен с вклеенным остеклением уменьшенной площади, с увеличенной толщиной утеплителя панелей. Установленный кондиционер оснащен системой распределения воздушных потоков по рядам сидений. Каждое пассажирское кресло оборудовано usb-розеткой, а откидывающиеся столики оснащены встроенной беспроводной зарядкой.

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Транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров по временным дорогам, «зимникам», при температурах до минус 50 °C. Благодаря применению широкопрофильных шин низкого давления арктический автобус обеспечивает низкое удельное давление на опорную поверхность (до 0,45 кгс/см²).

Напомним, работа над проектом «Арктический автобус» началась в марте 2021 года. Для достижения целей государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ автозавод «УРАЛ» совместно с Южно-Уральским государственным университетом и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана подготовил предложения по созданию высокотехнологичного серийного производства унифицированного семейства транспортных средств для организации безопасной перевозки пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера. Предложения были поддержаны Министерством высшего образования и науки РФ. Они и легли в основу для комплексного проекта.

В его рамках был разработан ряд технических решений, обеспечивающих эксплуатацию агрегатов и систем в условиях Крайнего Севера, которые были реализованы в прототипе арктического вездехода и прошли практические испытания в Якутии.

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