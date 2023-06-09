ОАК открыла в России центр по обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100

Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

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Новая лаборатория является первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100 на территории Российской Федерации, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях.

Для замены иностранного стендового оборудования «Корпорация «Иркут» разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги. В частности, лаборатория оснащена наземной автоматизированной станцией контроля и диагностики НАСКД-200 отечественного производства, позволяющей проводить диагностику отказавших блоков с глубиной поиска до сменной сборочной единицы.

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Введение лаборатории в эксплуатацию позволит значительно расширить компетенции по обслуживанию российских самолетов SSJ-100, а также перспективных MC-21 и SSJ-NEW.

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Специалисты «Иркута» будут выполнять работы по техобслуживанию и ремонту пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического, и бытового оборудования, а также автопилота, пультов экипажа и бортпроводников, систем индикации и регистрации полетной информации и других электронных компонентов самолета.

Для сокращения сроков техобслуживания лаборатория располагает собственным складом, а производственная площадка разделена на зоны по видам работ и типу компонентов, начиная от зоны технического обслуживания пультов кабины экипажа и заканчивая зоной буфетно-кухонного оборудования.