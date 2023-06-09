Образовательный комплекс в Кемерове

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В Западной Сибири открылось первое из трех запланированных учебных заведений нового формата, в которых объединяется три типа образовательных программ: музыкальная, хореографическая и общая. Здесь же проходят занятия по общей физической подготовке и демонстрационные выступления, а кроме того, на территории комплекса его воспитанники не только учатся, но и живут и отдыхают.

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Амбициозный национальный проект по строительству подобных учреждений был задуман несколько лет назад. В четырех стратегических направлениях — в Калининграде (запад), Кемерове (север), Владивостоке (восток) и Севастополе (юг) — предполагалось возвести масштабные культурные центры, объединяющие филиалы самых крупных институций России: Большого театра, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Эрмитажа и Третьяковской галереи. А чтобы поддержать «децентрализацию культуры», планировалось поддержать новые точки притяжения соответствующими «кузницами кадров», чтобы сделать профессиональное образование в сфере музыки и хореографии доступным по всей стране.

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© prorus.ru

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru