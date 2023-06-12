На петербургском заводе «Петерпайп» запустили производство труб для газовых сетей
Петербургский завод ЗАО «Петерпайп» запустил новую линию по производству полиэтиленовых труб, используемых при строительстве газовых сетей, сообщила пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз».
Новая линия нацелена на выпуск труб из российской полиэтиленовой крошки для магистральных и уличных газопроводов.
Максимальная мощность производства составит 3 км в день, объём поставок — 700 км труб среднего диаметра в год.
Генеральный директор ЗАО «Петерпайп» Анатолий Игнатов рассказал, что предприятие будет выпускать трубы диаметром от 20 до 630 мм, полностью закрывая потребности газовой отрасли. Недавно предприятие также открыло производство в Боровичах (Новгородская область), ещё 2 линии арендуются в других регионах.
Сырьё — российская полиэтиленовая крошкапроизводства «Казаньоргсинтез» (входит в группу «Сибур»).
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