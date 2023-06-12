Петербургский завод «Икапласт» запустил новую линию по производству труб из полиэтилена

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Петербургский завод запустил новую линию по производству труб из полиэтилена низкого давления. Заём на 40 миллионов рублей был одобрен фондом развития промышленности города. Новая линия позволила предприятию отказаться от импортного сырья и перейти на отечественные компоненты.

В сутки завод выпускает 120 тонн полимерных труб для воды холодной и горячей, для газа, канализации, прокладки высоковольтных кабелей. И все эти 120 тонн на 99% из отечественного сырья, которое производят в Тобольске и Казани.

Отказ от импортных материалов не только обезопасил отрасль, но и увеличил прибыль завода на 35%. Выросла и мощность предприятия — 50 тысяч тонн полимерных изделий в год.

На деловой карте Петербурга предприятие появилось в 1999 году. Тогда завод с одной производственной линией занимал всего пол гектара. Сегодня — целых 10. Есть цех фасонных изделий, литьевых машин, металлообработки, большой токарный участок и испытательная лаборатория. Всего 16 производственных линий и более 400 сотрудников. Компания также получает меры поддержки «Технопарк Санкт-Петербург» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Завод производит изделия диаметром от 2 сантиметров до почти полутора метров. Например, только на производство трубы для подвода и отвода воды уходит более 4 часов.

Спрос на трубы растет и в масштабах страны. Изделия петербургского завода уже установлены на аэродроме в «Левашово», Дунайском путепроводе, трассе Москва-Казань, газопроводе «Сила Сибири». Впрочем, особая гордость — это трубопроводная система фонтанов на Московском проспекте.