Первая в 2023 г. партия технологического оборудования для Амурского ГХК доставлена на причал

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На временный причал на реке Зея вблизи г. Свободный прибыли баржи с первой в 2023 году партией крупногабаритного и тяжеловесного оборудования для Амурского газохимического комплекса (ГХК). На борту речных составов — 18 позиций общим весом почти 1 500 тонн. Об этом сообщает Амурский ГХК в Telegram.

В числе доставленного оборудования конвекционные модули печей пиролиза и компрессоры извлечения этилена, сепараторы, конденсаторы и другие технологические агрегаты. Оборудование предназначено для установки пиролиза будущего комплекса.

Всего в текущую навигацию на Амурский ГХК доставят более 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также вспомогательное оборудование общим весом почти 15 тыс. тонн.

Самыми крупными грузами, которые будут доставлены водным путем на Амурский ГХК станут реактор полимеризации этилена длинной 43,6 м и весом 557 тонн, а также колонна продувки продукта высотой 58,5 м и весом 426 тонн, являющиеся частью установки производства полиэтилена.

Всего в доставке технологического оборудования АГХК в 2023 году будут задействованы 19 баржебуксирных составов. Монтаж части доставленного оборудования установки пиролиза планируется начать уже в этом году.

Пиролиз — основной технологический процесс переработки углеводородного сырья, которое будет поступать на Амурский ГХК с расположенного поблизости Амурского газоперерабатывающего завода (Амурского ГПЗ) Газпрома. Под действием высокой температуры (около 850°С) и давления из подающихся на пиролиз этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) производятся этилен и пропилен.

Проектная мощность установки пиролиза Амурского газохимического комплекса — 2,7 млн тонн/год. На сегодняшний день это самая большая по единичной мощности этиленового пиролиза установка среди всех действующих и реализуемых нефтегазохимических проектов в мире.

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Отдельный акцент при проектировании установки пиролиза Амурского ГХК был сделан на безопасности — по показателям экологичности установка будет соответствовать самым лучшим мировым образцам. Так, например, в качестве топлива для печей планируется использовать водородосодержащий газ, выделяемый в процессе самого пиролиза. В процессе горения такое топливо превращается в водяной пар и не образует парниковых газов.

Амурский газохимический комплекс — одно из крупнейших предприятий в мире по производству полиэтилена и полипропилена востребованных на российском и мировом рынке марок, строительство которого осуществляет СИБУР совместно с китайским холдингом Sinopec в Амурской области. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн этилена в год.