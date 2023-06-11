Новую химическую лабораторию открыли в ТулГУ

© наука.рф

9 июня в Тульском государственном университете (ТулГУ) состоялось открытие лаборатории химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза. В ней молодые ученые будут исследовать фурановые соединения, которые в обозримом будущем могут стать альтернативой крупнотоннажным продуктам нефтехимической переработки.

Запуск лаборатории включен в план инициативы Десятилетия «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры».

ТулГУ продолжает реализацию программы развития «Приоритет 2030» и стратегических проектов. В 2021 году при поддержке научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» появились четыре молодежные лаборатории. В 2022 году благодаря финансированию Минобрнауки России сформировались еще три лаборатории, одна из них — лаборатория химической конверсии возобновляемой биомассы и органического синтеза.

Ученые планируют разрабатывать и масштабировать методики синтеза из возобновляемых органических молекул, которые получают в ходе переработки растительного сырья.

На основе фуранов можно получать биологически активные соединения и потенциальные фармпрепараты, полимерные материалы нового поколения с контролируемыми свойствами, перспективное растительное биотопливо и многофункциональные билдинг-блоки — «строительные кирпичики» для органического синтеза.

«Химическая конверсия — трендовое направление во всем мире, которое будет оставаться крайне актуальным как минимум в течение нескольких следующих десятилетий. Лаборатория оборудована по самым современным стандартам, что позволит проводить весь цикл необходимых исследований, добиваться результатов», — отметил руководитель секции химических наук отделения химии и наук о материалах РАН, академик Валентин Анаников.

Для Тульской области, в валовом региональном продукте которой химическая промышленность играет заметную роль, исследования в этой области особенно актуальны. В регионе сформирована система мер поддержки молодых ученых и в целом научной деятельности.

ТулГУ сотрудничает как с крупнейшими предприятиями региона, так и с относительно небольшими наукоемкими компаниями. Специалисты университета, а также студенты и аспиранты работают в составе специально созданного комплекса — БиоХимТехЦентра ТулГУ.

«Исследования в интересах индустриальных партнеров мы ведём постоянно, с открытием новых лабораторий возможности расширяются, а главное — мы вовлекаем в научную работу все больше молодых людей, которые затем могут работать как на предприятиях, так и продолжить исследовательскую деятельность в стенах вуза», — подчеркнул ректор ТулГУ Олег Кравченко.