Партия автобусов БЕРЛОГА для Чукотки

Для заказчика с Чукотки завод ГИРД изготовил и отгрузил партию из 4 вахтовых автобусов БЕРЛОГА 24 места на шасси Урал Next. Фургоны автомобилей изготовлены из 5слойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии, именно такая технология обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость.

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Автобусы подготовлены для работы в северных условиях: утеплена кабина и аккумуляторный отсек, установлен подогрев сидений и топлипроводов.

В комплектацию каждого автомобиля входит:

— климатическое оборудование (вентиляционный люк, вентилятор накрышный, автономный отопитель, тосольный отопитель)

— мебель (сертифицированные сидения с трехточечными ремнями безопасности, стол откидной, багажные полки)

— электрооборудование (розетка 220 в, освещение, освещение по периметру фургона, тахограф, блок выключателей освещения и вентиляции, переговорное устройство)

— комплект принадлежностей шасси (упор противооткатный, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, молоточек в фургон, комплект цепей на колеса, набор инструментов).

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Вся спецтехника завода ГИРД изготавливается индивидуально, исходя из Ваших потребностей. Чтобы получить подробную консультацию по любой интересующей модели звоните по телефону 88002002463, звонок по РФ бесплатный или оставьте заявку на сайте.