Скорая помощь-реанимация на шасси Урал 4320

Для крупной золоторудной компании с Дальнего Востока завод ГИРД изготовил автомобиль скорой медицинской помощи на базе полноприводного шасси Урал. Это первый в России автомобиль — реанимация на грузовом шасси. Машина оснащена по классу «С» и позволяет оказывать помощь больным прямо во время движения.

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Реанимобиль абсолютно автономен и позволяет проводить реанимационные мероприятия независимо от доступности инфраструктуры и от каких-либо других внешних условий. Для удобной погрузки и выгрузки пациентов, а также для их надежной фиксации во время движения машина оснащена специальным приемным устройством.

Автомобиль спроектирован с учетом медицинских требований и оснащен всем необходимым для оказания первой помощи:

— медицинским оборудованием (дефибриллятор, электрокардиограф, монитор пациента, пульсоксиметр медицинский, аппарат ИВЛ, редуктор-ингалятор кислородный, наркозный аппарат, отсасыватель хирургический, ингалятор компрессорный, дозатор медицинский для внутривенного вливания, средство перемещения и перевозки медицинское, носилки, укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, ннабор изделий педиатрический реанимационный, набор акушерский);

— электрооборудованием (освещение, розетки, электрошкаф, переговорное устройство кабина-фургон, дизель-генератор, станция насосная, водонагреватель, бак для воды, мойка с краном);

— климатическим оборудованием (автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 8 ДМ с пультом управления, отопитель от системы охлаждения ДВС, люк аварийно-вентиляционный, кондиционер накрышный с очистителем воздуха);

— мебелью (шкаф навесной для оборудования, шкаф для оборудования, полка навесная с отбортовкой, кресло поворотное с трехточечными ремнями безопасности для персонала, диван-рундук).

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Фургон скорой изготовлен из 5слойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии, именно такая технология обеспечивает прочность, безопасность и морозоустойчивость автомобиля. Благодаря этому машина может эксплуатироваться в любых климатических условиях.

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