Четыре земснаряда Обь-Иртышского бассейна начали работу в рамках навигации-2023

К работе на различных участках водных путей Администрации Обь-Иртышского бассейна приступили 4 земснаряда — «Обский-1006», «Обский-720», «Иртышский-504» и «Иртышский-727». Дноуглубительные суда выполняют задачи, в том числе, по разработке перекатов там, где это необходимо.

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К настоящему моменту на углублении судовых ходов и других объектах дноуглубительной техникой разработано более 100 тысяч кубометров грунта.

В ближайшее время к работе будут готовы приступить еще 7 земснарядов: «Аган», «Обская-103», «Николай Асанов», «Обская-403», «Обский-307», «Ямал», «Казым». На одном из этих земснарядов: «Агане» — в судоремонт 2022-2023 были выполнены работы по восстановлению быстроизнашивающихся деталей грунтового насоса.

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В частности, произведена наплавка рабочего колеса, имевшего предельный износ. Рабочее колесо, вес которого достигает 5 800 кг, было установлено на изготовленный кондуктор, позволяющий вращать изделие и проводить восстановление противоположных лопастей методом наплавки. Также произведено наплавление изношенной верхней части улитки грунтового насоса весом 3100 кг.

После восстановления деталей для грунтового насоса их установили на штатное место, восстановив его работоспособность.

В отношении остального флота учреждения, в настоящее время обстановочные теплоходы обслуживают 9547 километров внутренних водных путей. В работе задействованы 85 обстановочных бригад.